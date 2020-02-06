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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 16,27 14,78 10,08 Karsan Otomotiv 1,87 1,78 5,06 Yapı...

06.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:52Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel16,2714,7810,08
Karsan Otomotiv1,871,785,06
Yapı ve Kredi Bank.3,153,005,00
Türk Traktör62,8560,154,49
Yataş9,088,763,65
Kartonsan488,30471,403,59
Tümosan Motor ve Traktör7,327,073,54
Kerevitaş Gıda3,583,473,17
Tat Gıda7,677,462,82
Trakya Cam4,053,972,02
Migros Ticaret26,7026,181,99
Anadolu Hayat Emek.7,877,731,81
Anadolu Cam4,384,311,62
Gözde Girişim5,325,241,53
Şişe Cam5,595,511,45
Kardemir (D)2,942,901,38
Odaş Elektrik2,252,221,35
Klimasan Klima22,6022,301,35
Doğuş Otomotiv12,3712,211,31
Arçelik21,6821,421,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Vestel, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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