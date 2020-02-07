Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|7,53
|6,73
|11,89
|Güneş Sigorta
|2,83
|2,65
|6,79
|Gübre Fabrik.
|11,44
|10,75
|6,42
|Kerevitaş Gıda
|3,77
|3,58
|5,31
|İndeks Bilgisayar
|13,46
|12,98
|3,70
|Çemtaş
|9,49
|9,19
|3,26
|Tat Gıda
|7,85
|7,67
|2,35
|Soda Sanayii
|6,50
|6,38
|1,88
|Yataş
|9,24
|9,08
|1,76
|Adana Çimento (A)
|9,68
|9,53
|1,57
| Koza Madencilik
|11,00
|10,86
|1,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,44
|14,27
|1,19
|İş Y. Men. Değ.
|5,19
|5,13
|1,17
|Mavi Giyim
|60,20
|59,60
|1,01
|Koç Holding
|20,20
|20,02
|0,90
|MLP Sağlık
|18,60
|18,46
|0,76
|T.S.K.B.
|1,39
|1,38
|0,72
|Kartonsan
|491,00
|488,30
|0,55
|Koza Altın
|77,70
|77,35
|0,45
|Aselsan
|24,46
|24,40
|0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)