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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 7,53 6,73 11,89 Güneş Sigorta 2,83 2,65 6,79 ...

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento7,536,7311,89
Güneş Sigorta2,832,656,79
Gübre Fabrik.11,4410,756,42
Kerevitaş Gıda3,773,585,31
İndeks Bilgisayar13,4612,983,70
Çemtaş9,499,193,26
Tat Gıda7,857,672,35
Soda Sanayii6,506,381,88
Yataş9,249,081,76
Adana Çimento (A)9,689,531,57
Madencilik11,0010,861,29
Kordsa Teknik Tekstil14,4414,271,19
İş Y. Men. Değ.5,195,131,17
Mavi Giyim60,2059,601,01
Koç Holding20,2020,020,90
MLP Sağlık18,6018,460,76
T.S.K.B.1,391,380,72
Kartonsan491,00488,300,55
Koza Altın77,7077,350,45
Aselsan24,4624,400,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Sigorta, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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