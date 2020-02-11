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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 4,12 3,65 12,88 Netaş Telekom.

11.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol4,123,6512,88
Telekom.15,5014,526,75
Gübre Fabrik.12,3011,615,94
Halk GMYO1,611,525,92
Enerjisa Enerji8,458,084,58
Sasa Polyester9,659,293,88
GSD Holding1,631,573,82
Pegasus68,9066,503,61
Karsan Otomotiv1,811,753,43
Koç Holding19,9719,333,31
Adana Çimento (A)10,079,753,28
İş GMYO1,911,853,24
Kerevitaş Gıda3,693,583,07
Ege Endüstri729,20710,102,69
Otokar162,40158,202,65
ASELSAN24,7624,122,65
Güneş Sigorta2,752,682,61
Türk Telekom7,987,782,57
Sabancı Holding10,169,912,52
Tat Gıda7,747,552,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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