Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|4,12
|3,65
|12,88
| Netaş Telekom.
|15,50
|14,52
|6,75
|Gübre Fabrik.
|12,30
|11,61
|5,94
|Halk GMYO
|1,61
|1,52
|5,92
|Enerjisa Enerji
|8,45
|8,08
|4,58
|Sasa Polyester
|9,65
|9,29
|3,88
|GSD Holding
|1,63
|1,57
|3,82
|Pegasus
|68,90
|66,50
|3,61
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,75
|3,43
|Koç Holding
|19,97
|19,33
|3,31
|Adana Çimento (A)
|10,07
|9,75
|3,28
|İş GMYO
|1,91
|1,85
|3,24
|Kerevitaş Gıda
|3,69
|3,58
|3,07
|Ege Endüstri
|729,20
|710,10
|2,69
|Otokar
|162,40
|158,20
|2,65
|ASELSAN
|24,76
|24,12
|2,65
|Güneş Sigorta
|2,75
|2,68
|2,61
|Türk Telekom
|7,98
|7,78
|2,57
|Sabancı Holding
|10,16
|9,91
|2,52
|Tat Gıda
|7,74
|7,55
|2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)