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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 28,00 24,76 13,09 Gübre Fabrik.

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ASELSAN28,0024,7613,09
Gübre Fabrik.13,4312,309,19
Erbosan27,2025,805,43
Halkbank7,266,944,61
Ford Otosan76,0572,804,46
Karel Elektronik18,5917,804,44
Pegasus71,6068,903,92
Kordsa Teknik Tekstil15,4014,853,70
Türk Hava Yolları14,8214,303,64
Türk Telekom8,247,983,26
Alarko GMYO94,8091,853,21
Aygaz13,1012,722,99
Ülker Bisküvi23,7423,122,68
Enerjisa Enerji8,668,452,49
GSD Holding1,671,632,45
Odaş Elektrik2,212,162,31
Tekfen Holding18,7618,342,29
Netaş Telekom.15,8515,502,26
Güneş Sigorta2,812,752,18
Turkcell14,6014,302,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Erbosan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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