Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|28,00
|24,76
|13,09
|Gübre Fabrik.
|13,43
|12,30
|9,19
|Erbosan
|27,20
|25,80
|5,43
|Halkbank
|7,26
|6,94
|4,61
|Ford Otosan
|76,05
|72,80
|4,46
|Karel Elektronik
|18,59
|17,80
|4,44
|Pegasus
|71,60
|68,90
|3,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,40
|14,85
|3,70
|Türk Hava Yolları
|14,82
|14,30
|3,64
|Türk Telekom
|8,24
|7,98
|3,26
|Alarko GMYO
|94,80
|91,85
|3,21
|Aygaz
|13,10
|12,72
|2,99
|Ülker Bisküvi
|23,74
|23,12
|2,68
|Enerjisa Enerji
|8,66
|8,45
|2,49
|GSD Holding
|1,67
|1,63
|2,45
|Odaş Elektrik
|2,21
|2,16
|2,31
|Tekfen Holding
|18,76
|18,34
|2,29
|Netaş Telekom.
|15,85
|15,50
|2,26
|Güneş Sigorta
|2,81
|2,75
|2,18
|Turkcell
|14,60
|14,30
|2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)