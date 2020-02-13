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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.14,9113,4311,02
Klimasan Klima22,6220,629,70
Sasa Polyester10,399,558,80
İş GMYO2,071,918,38
Hektaş10,9910,346,29
Ford Otosan80,7076,056,11
Zorlu Enerji1,751,656,06
Vestel17,5016,545,80
Net Holding2,502,375,49
İş Fin.Kir.4,394,194,77
Doğuş Otomotiv12,4812,023,83
Altın78,0075,553,24
Tofaş Oto. Fab.27,9027,083,03
Koza Madencilik11,2710,952,92
Arçelik20,7420,242,47
Otokar166,40162,502,40
Vakıflar Bankası6,426,272,39
Tümosan Motor ve Traktör7,257,092,26
Batı Çimento3,643,562,25
Anadolu Cam4,174,091,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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