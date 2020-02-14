Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,97
|1,84
|7,07
|GSD Holding
|1,78
|1,68
|5,95
|Net Holding
|2,64
|2,50
|5,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,46
|11,84
|5,24
|Gübre Fabrik.
|15,61
|14,91
|4,69
|Aksa
|8,60
|8,23
|4,50
|Torunlar GMYO
|3,14
|3,01
|4,32
|Eczacıbaşı İlaç
|4,31
|4,14
|4,11
|İş GMYO
|2,15
|2,07
|3,86
|Aselsan
|29,08
|28,22
|3,05
|Vakıflar Bankası
|6,55
|6,42
|2,02
|Batı Çimento
|3,71
|3,64
|1,92
|Petkim
|4,15
|4,08
|1,72
|Borusan Mannesmann
|12,52
|12,32
|1,62
|Netaş Telekom.
|15,91
|15,69
|1,40
|Good-Year
|5,15
|5,08
|1,38
|Anadolu Grubu Holding
|18,68
|18,43
|1,36
|Kerevitaş Gıda
|3,81
|3,76
|1,33
|Erbosan
|27,48
|27,20
|1,03
|Türk Traktör
|60,00
|59,45
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)