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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,97 1,84 7,07 GSD Holding 1,78 1,68 5,95 ...

14.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:08Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,971,847,07
GSD Holding1,781,685,95
Net Holding2,642,505,60
Eczacıbaşı Yatırım12,4611,845,24
Gübre Fabrik.15,6114,914,69
Aksa8,608,234,50
Torunlar GMYO3,143,014,32
Eczacıbaşı İlaç4,314,144,11
İş GMYO2,152,073,86
Aselsan29,0828,223,05
Vakıflar Bankası6,556,422,02
Batı Çimento3,713,641,92
Petkim4,154,081,72
Borusan Mannesmann12,5212,321,62
Netaş Telekom.15,9115,691,40
Good-Year5,155,081,38
Anadolu Grubu Holding18,6818,431,36
Kerevitaş Gıda3,813,761,33
Erbosan27,4827,201,03
Türk Traktör60,0059,450,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Telekom, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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