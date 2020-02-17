Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 18,08 15,61 15,82 Odaş Elektrik 2,36 2,15 9,77 Tümosan Motor ve Traktör 7,54 7,16 5,31 Aksa Enerji 4,17 4,02 3,73 Güneş Sigorta 2,87 2,77 3,61 Batı Çimento 3,83 3,71 3,23 Pegasus 71,95 69,80 3,08 Doğan Holding 2,01 1,95 3,08 Koza Altın 80,00 77,85 2,76 Türk Hava Yolları 15,29 14,89 2,69 Kardemir (D) 2,97 2,90 2,41 Anadolu Efes 25,18 24,60 2,36 Eczacıbaşı Yatırım 12,75 12,46 2,33 Türk Telekom 8,44 8,25 2,30 Şekerbank 1,35 1,32 2,27 GSD Holding 1,82 1,78 2,25 Logo Yazılım 68,50 67,00 2,24 Netaş Telekom. 16,23 15,91 2,01 TAV Havalimanları 26,82 26,30 1,98 Çimsa 9,81 9,62 1,98

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)