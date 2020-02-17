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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 18,08 15,61 15,82 Odaş Elektrik 2,36 2,15...

17.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları 18,0815,6115,82
Odaş Elektrik2,362,159,77
Motor ve Traktör7,547,165,31
Aksa Enerji4,174,023,73
Güneş Sigorta2,872,773,61
Batı Çimento3,833,713,23
Pegasus71,9569,803,08
Doğan Holding2,011,953,08
Koza Altın80,0077,852,76
Türk Hava Yolları15,2914,892,69
Kardemir (D)2,972,902,41
Anadolu Efes25,1824,602,36
Eczacıbaşı Yatırım12,7512,462,33
Türk Telekom8,448,252,30
Şekerbank1,351,322,27
GSD Holding1,821,782,25
Logo Yazılım68,5067,002,24
Netaş Telekom.16,2315,912,01
TAV Havalimanları26,8226,301,98
Çimsa9,819,621,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Tümosan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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