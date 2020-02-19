Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|81,15
|78,20
|3,77
|Coca Cola İçecek
|47,40
|45,70
|3,72
|Ege Endüstri
|703,00
|685,50
|2,55
| Koza Altın
|82,00
|80,00
|2,50
|Klimasan Klima
|21,14
|20,64
|2,42
|Türk Telekom
|8,56
|8,37
|2,27
|Tofaş Oto. Fab.
|27,70
|27,10
|2,21
|Aselsan
|29,78
|29,18
|2,06
|Enerjisa Enerji
|8,56
|8,40
|1,90
|Albaraka Türk
|1,66
|1,63
|1,84
|Tüpraş
|111,10
|109,70
|1,28
|Turkcell
|14,76
|14,58
|1,23
|İpek Doğal Enerji
|9,73
|9,62
|1,14
|Koza Madencilik
|11,72
|11,59
|1,12
|Soda Sanayii
|6,32
|6,25
|1,12
|Bim Mağazalar
|47,76
|47,46
|0,63
|Enka İnşaat
|6,83
|6,79
|0,59
|Kerevitaş Gıda
|3,75
|3,73
|0,54
|Sasa Polyester
|10,20
|10,15
|0,49
|Deva Holding
|10,99
|10,94
|0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)