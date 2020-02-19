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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 81,15 78,20 3,77 Coca Cola İçecek 47,40 45,70 3,72 ...

19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:54Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan81,1578,203,77
Coca Cola İçecek47,4045,703,72
Ege Endüstri703,00685,502,55
Altın82,0080,002,50
Klimasan Klima21,1420,642,42
Türk Telekom8,568,372,27
Tofaş Oto. Fab.27,7027,102,21
Aselsan29,7829,182,06
Enerjisa Enerji8,568,401,90
Albaraka Türk1,661,631,84
Tüpraş111,10109,701,28
Turkcell14,7614,581,23
İpek Doğal Enerji9,739,621,14
Koza Madencilik11,7211,591,12
Soda Sanayii6,326,251,12
Bim Mağazalar47,7647,460,63
Enka İnşaat6,836,790,59
Kerevitaş Gıda3,753,730,54
Sasa Polyester10,2010,150,49
Deva Holding10,9910,940,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Coca Cola, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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