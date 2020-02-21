Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|12,54
|11,24
|11,57
|Turcas Petrol
|3,52
|3,24
|8,64
|Güneş Sigorta
|2,79
|2,60
|7,31
|Karel Elektronik
|15,21
|14,33
|6,14
|Doğuş Otomotiv
|11,09
|10,47
|5,92
|İpek Doğal Enerji
|9,75
|9,21
|5,86
|Aksa
|7,63
|7,25
|5,24
|Koza Altın
|82,30
|78,25
|5,18
|Gübre Fabrik.
|18,30
|17,40
|5,17
|Klimasan Klima
|20,88
|19,91
|4,87
|Alarko GMYO
|87,45
|83,95
|4,17
|Çimsa
|9,51
|9,13
|4,16
|Kardemir (D)
|2,82
|2,71
|4,06
|Türk Telekom
|8,66
|8,34
|3,84
|İş Y. Men. Değ.
|5,17
|4,98
|3,82
|Alarko Holding
|6,10
|5,88
|3,74
|Kerevitaş Gıda
|3,63
|3,50
|3,71
|Anadolu Cam
|4,03
|3,89
|3,60
|Odaş Elektrik
|2,12
|2,05
|3,41
|Logo Yazılım
|73,40
|71,00
|3,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)