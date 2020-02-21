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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 12,54 11,24 11,57 Turcas Petrol 3,52 3,24 8,64 ...

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Madencilik12,5411,2411,57
Turcas Petrol3,523,248,64
Güneş Sigorta2,792,607,31
Karel Elektronik15,2114,336,14
Doğuş Otomotiv11,0910,475,92
İpek Doğal Enerji9,759,215,86
Aksa7,637,255,24
Koza Altın82,3078,255,18
Gübre Fabrik.18,3017,405,17
Klimasan Klima20,8819,914,87
Alarko GMYO87,4583,954,17
Çimsa9,519,134,16
Kardemir (D)2,822,714,06
Türk Telekom8,668,343,84
İş Y. Men. Değ.5,174,983,82
Alarko Holding6,105,883,74
Kerevitaş Gıda3,633,503,71
Anadolu Cam4,033,893,60
Odaş Elektrik2,122,053,41
Logo Yazılım73,4071,003,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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