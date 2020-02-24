Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,40 9,75 6,67 Aksa 8,00 7,63 4,85 ...

24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji10,409,756,67
Aksa8,007,634,85
Logo Yazılım76,3073,403,95
Karsan Otomotiv1,861,803,33
Klimasan Klima21,5620,883,26
Eczacıbaşı İlaç4,234,103,17
Eczacıbaşı Yatırım12,9012,532,95
Turcas Petrol3,623,522,84
Odaş Elektrik2,182,122,83
Tümosan Motor ve Traktör6,886,702,69
Koza Altın84,4582,302,61
GSD Holding1,641,602,50
Good-Year4,744,651,94
Alarko GMYO89,0087,451,77
MLP Sağlık16,8416,601,45
Torunlar GMYO2,902,861,40
Koza Madencilik12,7112,541,36
Bizim Mağazaları9,379,251,30
Hektaş10,5510,431,15
Alarko Holding6,176,101,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 19:49:42