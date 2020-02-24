Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|10,40
|9,75
|6,67
|Aksa
|8,00
|7,63
|4,85
|Logo Yazılım
|76,30
|73,40
|3,95
|Karsan Otomotiv
|1,86
|1,80
|3,33
|Klimasan Klima
|21,56
|20,88
|3,26
|Eczacıbaşı İlaç
|4,23
|4,10
|3,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,90
|12,53
|2,95
|Turcas Petrol
|3,62
|3,52
|2,84
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,12
|2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,88
|6,70
|2,69
|Koza Altın
|84,45
|82,30
|2,61
|GSD Holding
|1,64
|1,60
|2,50
|Good-Year
|4,74
|4,65
|1,94
|Alarko GMYO
|89,00
|87,45
|1,77
|MLP Sağlık
|16,84
|16,60
|1,45
|Torunlar GMYO
|2,90
|2,86
|1,40
|Koza Madencilik
|12,71
|12,54
|1,36
|Bizim Mağazaları
|9,37
|9,25
|1,30
|Hektaş
|10,55
|10,43
|1,15
|Alarko Holding
|6,17
|6,10
|1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)