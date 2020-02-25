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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 17,66 14,72 19,98 Netaş Telekom.

25.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:50Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO17,6614,7219,98
Telekom.14,7814,055,20
Alkim Kimya48,3846,144,85
Karsan Otomotiv1,941,864,30
Logo Yazılım79,0076,303,54
Otokar163,30158,003,35
Gözde Girişim4,214,083,19
Doğuş Otomotiv10,9910,673,00
Yataş8,298,052,98
Tofaş Oto. Fab.26,6825,922,93
Turkcell14,5714,162,90
Çelebi90,9588,702,54
Anadolu Efes24,4023,802,52
İş Fin.Kir.3,673,582,51
Trakya Cam3,693,602,50
Aksigorta6,766,602,42
GSD Holding1,671,641,83
ASELSAN29,1428,621,82
Gübre Fabrik.18,4518,151,65
İndeks Bilgisayar11,8311,641,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Borsa İstanbul, Telekom, Alarko, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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