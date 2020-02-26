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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 13,10 10,92 19,96 Alkim Kimya 51,40 48,38...

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann13,1010,9219,96
Alkim Kimya51,4048,386,24
MLP Sağlık17,4616,803,93
Ford Otosan79,8076,903,77
Kardemir (D)2,912,823,19
Ereğli Demir Çelik8,928,663,00
Vakıflar Bankası5,975,812,75
Bim Mağazalar48,3847,122,67
Ülker Bisküvi22,7422,162,62
Aksa8,157,952,52
Koç Holding19,2018,732,51
Şekerbank1,261,232,44
İpek Doğal Enerji10,4810,262,14
Tofaş Oto. Fab.27,2226,682,02
Akbank7,587,451,74
İş Bankası (C)6,326,221,61
Enka İnşaat6,726,621,51
Enerjisa Enerji8,218,091,48
Anadolu Hayat Emek.7,507,401,35
Halk GMYO1,551,531,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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