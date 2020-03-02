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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,97 1,67 17,96 Gübre Fabrikaları 18,49...

02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,971,6717,96
Gübre Fabrikaları18,4917,058,45
Borusan Mannesmann10,719,898,29
Doğuş Otomotiv10,309,676,51
Aksa Enerji3,783,556,48
GSD Holding1,501,425,63
Batı Çimento3,393,215,61
Karel Elektronik14,2513,505,56
Zorlu Enerji1,401,335,26
Torunlar GMYO2,692,565,08
Deva Holding9,819,345,03
Alarko Holding5,855,575,03
Netaş Telekom.13,5812,944,95
Alarko GMYO14,7514,074,83
Bursa Çimento3,553,394,72
Odaş Elektrik2,051,964,59
Kerevitaş Gıda3,523,374,45
Yapı ve Kredi Bank.2,392,294,37
İş GMYO1,701,634,29
MLP Sağlık15,5114,894,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:14:41