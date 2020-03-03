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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 5,90 5,46 8,06 ASELSAN 30,48 28,24 7,93 ...

03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vakıflar Bankası5,905,468,06
ASELSAN30,4828,247,93
Türk Telekom8,157,567,80
Enerjisa Enerji8,457,867,51
Yapı ve Kredi Bank.2,562,397,11
Halkbank6,496,086,74
Garanti Bankası10,199,576,48
Çelebi87,5082,256,38
Odaş Elektrik2,182,056,34
Karel Elektronik15,1514,256,32
Halk GMYO1,521,436,29
Anadolu Grubu Holding17,5016,506,06
Koza Madencilik11,9211,265,86
İş Bankası (C)6,145,815,68
MLP Sağlık16,3515,515,42
GSD Holding1,581,505,33
T.S.K.B.1,191,135,31
Batı Çimento3,573,395,31
Akbank7,236,875,24
Good-Year4,724,504,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Türk Telekom, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:43:19