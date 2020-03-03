Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vakıflar Bankası
|5,90
|5,46
|8,06
|ASELSAN
|30,48
|28,24
|7,93
|Türk Telekom
|8,15
|7,56
|7,80
|Enerjisa Enerji
|8,45
|7,86
|7,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|2,39
|7,11
|Halkbank
|6,49
|6,08
|6,74
|Garanti Bankası
|10,19
|9,57
|6,48
|Çelebi
|87,50
|82,25
|6,38
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,05
|6,34
|Karel Elektronik
|15,15
|14,25
|6,32
|Halk GMYO
|1,52
|1,43
|6,29
|Anadolu Grubu Holding
|17,50
|16,50
|6,06
|Koza Madencilik
|11,92
|11,26
|5,86
|İş Bankası (C)
|6,14
|5,81
|5,68
|MLP Sağlık
|16,35
|15,51
|5,42
|GSD Holding
|1,58
|1,50
|5,33
|T.S.K.B.
|1,19
|1,13
|5,31
|Batı Çimento
|3,57
|3,39
|5,31
|Akbank
|7,23
|6,87
|5,24
|Good-Year
|4,72
|4,50
|4,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)