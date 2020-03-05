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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 4,14 3,80 8,95 Anadolu Grubu Holding 17,67 16,51...

05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Enerji4,143,808,95
Anadolu Grubu Holding17,6716,517,03
Bim Mağazalar52,2048,846,88
MLP Sağlık17,8216,686,83
Halk GMYO1,571,486,08
Ereğli Demir Çelik8,758,305,42
Gübre Fabrik.19,5518,555,39
Alkim Kimya52,4050,354,07
Türk Telekom8,077,833,07
Aksa7,887,662,87
Good-Year4,754,622,81
Ülker Bisküvi22,2021,602,78
Şok Marketler9,068,832,60
Aygaz12,2111,952,18
İskenderun Demir Çelik7,207,052,13
Turcas Petrol3,413,342,10
Odaş Elektrik2,142,101,90
T.S.K.B.1,181,161,72
Turkcell14,9014,651,71
Mavi Giyim53,9053,001,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

5.03.2020 19:34:53