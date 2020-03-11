Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,02 9,19 19,91 Deva Holding 9,94 8,29 19,90...

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım11,029,1919,91
Deva Holding9,948,2919,90
Eczacıbaşı İlaç3,993,3319,82
Bizim Mağazaları9,387,8819,04
Migros Ticaret22,9820,3612,87
Şok Marketler8,968,0711,03
Gözde Girişim3,293,028,94
Tat Gıda6,516,028,14
Bim Mağazalar55,4051,307,99
Kerevitaş Gıda3,082,906,21
Gübre Fabrik.16,2815,544,76
Ülker Bisküvi21,0420,363,34
MLP Sağlık16,9716,433,29
Turkcell13,7613,372,92
Klimasan Klima17,2816,802,86
Garanti Bankası9,589,352,46
T.S.K.B.1,021,002,00
Karsan Otomotiv1,541,511,99
Çemtaş5,575,471,83
Yapı ve Kredi Bank.2,302,261,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Ekonomi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ekonomi
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı