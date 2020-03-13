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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 1,87 1,70 10,00 Çelebi 68,20 62,00 10,00 ...

13.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:04
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta1,871,7010,00
Çelebi68,2062,0010,00
Vestel9,909,0010,00
Alarko Holding3,973,619,97
Pegasus39,0435,509,97
Alarko GMYO9,949,049,96
İş Fin.Kir.2,272,079,66
Karsan Otomotiv1,391,279,45
İpek Doğal Enerji6,936,398,45
Bursa Çimento2,962,738,42
Sasa Polyester6,455,968,22
Türk Hava Yolları9,148,487,78
Borusan Mannesmann7,537,017,42
Tekfen Holding12,9012,017,41
Koza Madencilik9,238,607,33
Enka İnşaat5,905,507,27
İş GMYO1,371,287,03
Torunlar GMYO1,991,866,99
Koç Holding15,7814,756,98
Çemtaş5,234,906,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Sigorta, Vestel, Çelebi, Ekonomi

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