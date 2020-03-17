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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,41 2,21 9,05 Kartonsan 290,00 272,90 6,27...

17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama2,412,219,05
Kartonsan290,00272,906,27
T.S.K.B.0,930,885,68
Vakıflar Bankası4,654,454,49
Turkcell12,5612,064,15
Halkbank5,154,954,04
Migros Ticaret18,6517,993,67
İş Bankası (C)5,195,013,59
Alarko GMYO9,639,333,22
Vestel9,188,913,03
Alarko Holding3,763,653,01
Garanti Bankası8,398,192,44
Akbank6,095,972,01
Hektaş8,208,071,61
Arçelik14,2013,981,57
Enka İnşaat5,685,611,25
Kardemir (D)1,901,881,06
Yapı ve Kredi Bank.2,052,030,99
TAV Havalimanları16,2616,110,93
Borusan Mannesmann7,057,000,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

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