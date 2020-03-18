Menü
Haberler››Ekonomi››Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 6,82 6,20 10,00 Bim Mağazalar 49,20 45,58 7,94...

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 6,82 6,20 10,00
Bim Mağazalar 49,20 45,58 7,94
İş Finansal Kiralama 2,60 2,41 7,88
Tat Gıda 4,91 4,62 6,28
Bizim Mağazaları 6,82 6,43 6,07
Vestel 9,56 9,18 4,14
Aksa Enerji 3,22 3,10 3,87
Torunlar GMYO 1,79 1,73 3,47
Netaş Telekom. 7,92 7,68 3,13
Çemtaş 4,79 4,65 3,01
Trakya Cam 2,49 2,42 2,89
Halk GMYO 1,09 1,06 2,83
Anadolu Cam 2,48 2,42 2,48
Ülker Bisküvi 17,90 17,48 2,40
Doğan Holding 1,30 1,27 2,36
Bursa Çimento 2,71 2,65 2,26
İskenderun Demir Çelik 5,98 5,85 2,22
MLP Sağlık 11,10 10,87 2,12
Anadolu Grubu Holding 11,68 11,45 2,01
Odaş Elektrik 1,20 1,18 1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Adana Çimento, Telekom, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Ekonomi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Ekonomi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Ekonomi
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Loading