Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 6,82 6,20 10,00 Bim Mağazalar 49,20 45,58 7,94...
18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|6,82
|6,20
|10,00
|Bim Mağazalar
|49,20
|45,58
|7,94
|İş Finansal Kiralama
|2,60
|2,41
|7,88
|Tat Gıda
|4,91
|4,62
|6,28
|Bizim Mağazaları
|6,82
|6,43
|6,07
|Vestel
|9,56
|9,18
|4,14
|Aksa Enerji
|3,22
|3,10
|3,87
|Torunlar GMYO
|1,79
|1,73
|3,47
|Netaş Telekom.
|7,92
|7,68
|3,13
|Çemtaş
|4,79
|4,65
|3,01
|Trakya Cam
|2,49
|2,42
|2,89
|Halk GMYO
|1,09
|1,06
|2,83
|Anadolu Cam
|2,48
|2,42
|2,48
|Ülker Bisküvi
|17,90
|17,48
|2,40
|Doğan Holding
|1,30
|1,27
|2,36
|Bursa Çimento
|2,71
|2,65
|2,26
|İskenderun Demir Çelik
|5,98
|5,85
|2,22
|MLP Sağlık
|11,10
|10,87
|2,12
|Anadolu Grubu Holding
|11,68
|11,45
|2,01
|Odaş Elektrik
|1,20
|1,18
|1,69
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Adana Çimento, Telekom, Ekonomi