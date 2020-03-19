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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,86 2,60 10,00 Bizim Mağazaları 7,50...

19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama2,862,6010,00
Bizim Mağazaları7,506,829,97
İş Y. Men. Değ.3,843,538,78
Bim Mağazalar52,2049,206,10
Karel Elektronik10,169,605,83
Migros Ticaret19,3718,325,73
İş GMYO1,311,254,80
Anadolu Efes17,1416,394,58
Deva Holding7,737,414,32
Petkim2,922,804,29
İpek Doğal Enerji6,065,843,77
Ülker Bisküvi18,5517,903,63
Trakya Cam2,582,493,61
Net Holding1,231,193,36
Şok Marketler7,096,863,35
Sabancı Holding7,607,363,26
Soda Sanayii4,674,533,09
Alarko GMYO10,029,772,56
Alkim Kimya43,1642,102,52
Koç Holding13,8813,542,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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