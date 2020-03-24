Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,46 8,60 10,00 Doğuş Otomotiv 5,61 5,10 10,00 Tat Gıda 5,83 5,30 10,00 Pegasus 25,98 23,62 9,99 TAV Havalimanları 15,64 14,22 9,99 İpek Doğal Enerji 6,83 6,21 9,98 Koza Altın 59,55 54,15 9,97 Alarko Holding 3,86 3,51 9,97 Logo Yazılım 55,75 50,70 9,96 MLP Sağlık 13,47 12,25 9,96 Tofaş Oto. Fab. 18,12 16,48 9,95 Koza Madencilik 8,62 7,84 9,95 Deva Holding 10,28 9,35 9,95 Hektaş 9,32 8,48 9,91 Netaş Telekomünikasyon 9,66 8,79 9,90 Bursa Çimento 2,78 2,53 9,88 Ege Endüstri 431,50 392,70 9,88 Eczacıbaşı İlaç 4,01 3,65 9,86 Sasa Polyester 5,46 4,97 9,86 Good-Year 3,01 2,74 9,85

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA