Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,10 1,00 10,00 Kerevitaş Gıda 3,19 2,90 10,00 ...
30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,10
|1,00
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|3,19
|2,90
|10,00
|Tat Gıda
|6,20
|5,64
|9,93
|Sasa Polyester
|7,98
|7,26
|9,92
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,23
|3,89
|8,74
|Şok Marketler
|9,24
|8,80
|5,00
|Ege Endüstri
|485,00
|464,00
|4,53
|Trakya Cam
|2,75
|2,64
|4,17
|Good-Year
|3,26
|3,13
|4,15
|Gözde Girişim
|2,61
|2,51
|3,98
|Hektaş
|9,77
|9,40
|3,94
|Bizim Mağazaları
|9,51
|9,16
|3,82
|Anadolu Cam
|2,87
|2,77
|3,61
|Enerjisa Enerji
|6,42
|6,21
|3,38
|Soda Sanayii
|4,95
|4,80
|3,13
|Güneş Sigorta
|1,98
|1,92
|3,13
|Kartonsan
|326,90
|317,50
|2,96
|Aksigorta
|4,30
|4,20
|2,38
|Batı Çimento
|1,96
|1,92
|2,08
|Garanti Bankası
|8,04
|7,88
|2,03
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Kerevitaş, Tat Gıda, Ekonomi