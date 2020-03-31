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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,21 1,10 10,00 Pegasus 34,20 31,10 9,97 ...

31.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:44
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding1,211,1010,00
Pegasus34,2031,109,97
Gözde Girişim2,872,619,96
Sasa Polyester8,777,989,90
Çemtaş5,575,079,86
Bursa Çimento3,132,859,82
Turcas Petrol2,021,849,78
Güneş Sigorta2,171,989,60
Klimasan Klima12,8011,709,40
Alarko GMYO11,3010,339,39
Anadolu Cam3,132,879,06
Enka İnşaat6,225,718,93
Aksigorta4,654,308,14
Batı Çimento2,111,967,65
İş Finansal Kiralama2,872,696,69
Odaş Elektrik1,361,286,25
TAV Havalimanları16,5615,606,15
Kerevitaş Gıda3,383,195,96
Çelebi58,0054,805,84
Torunlar GMYO1,861,765,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi
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