Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 13,45 12,50 7,60 Alarko GMYO 12,15 11,36 6,95 Tüpraş 82,65 77,75 6,30 Ford Otosan 53,50 51,00 4,90 Yataş 5,62 5,38 4,46 Trakya Cam 3,02 2,90 4,14 Sabancı Holding 7,40 7,11 4,08 Türk Traktör 42,64 41,00 4,00 Petkim 3,46 3,33 3,90 Gübre Fabrikaları 14,66 14,11 3,90 Anadolu Efes 18,28 17,60 3,86 Deva Holding 10,24 9,86 3,85 Zorlu Enerji 1,10 1,06 3,77 Aygaz 8,79 8,51 3,29 Torunlar GMYO 1,94 1,88 3,19 Tekfen Holding 13,42 13,07 2,68 Migros Ticaret 22,88 22,36 2,33 Şok Marketler 9,41 9,21 2,17 Mavi Giyim 33,28 32,60 2,09 Koza Madencilik 9,08 8,90 2,02

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA