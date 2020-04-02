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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 13,45 12,50 7,60 Alarko GMYO 12,15 11,36 6,95 ...

02.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:50
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karel Elektronik13,4512,507,60
Alarko GMYO12,1511,366,95
Tüpraş82,6577,756,30
Ford Otosan53,5051,004,90
Yataş5,625,384,46
Trakya Cam3,022,904,14
Sabancı Holding7,407,114,08
Türk Traktör42,6441,004,00
Petkim3,463,333,90
Gübre Fabrikaları14,6614,113,90
Anadolu Efes18,2817,603,86
Deva Holding10,249,863,85
Zorlu Enerji1,101,063,77
Aygaz8,798,513,29
Torunlar GMYO1,941,883,19
Tekfen Holding13,4213,072,68
Migros Ticaret22,8822,362,33
Şok Marketler9,419,212,17
Mavi Giyim33,2832,602,09
Koza Madencilik9,088,902,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi
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