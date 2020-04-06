Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,26 8,42 9,98 Pegasus 36,62 33,30 9,97 ...
06.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:42
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|9,26
|8,42
|9,98
|Pegasus
|36,62
|33,30
|9,97
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,43
|16,76
|9,96
|Çelebi
|62,60
|56,95
|9,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,99
|4,54
|9,91
|Reysaş GMYO
|6,67
|6,07
|9,88
|Akçansa
|7,55
|6,91
|9,26
|İpek Doğal Enerji
|8,52
|7,84
|8,67
|Klimasan Klima
|14,42
|13,31
|8,34
|Mavi Giyim
|36,72
|33,98
|8,06
|Koza Madencilik
|9,86
|9,13
|8,00
|Doğuş Otomotiv
|7,18
|6,67
|7,65
|Netaş Telekomünikasyon
|10,94
|10,19
|7,36
|Alarko GMYO
|13,90
|12,96
|7,25
|Çimsa
|6,81
|6,38
|6,74
|Good-Year
|3,57
|3,35
|6,57
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,36
|5,88
|Adana Çimento (A)
|7,57
|7,16
|5,73
|TAV Havalimanları
|17,03
|16,12
|5,65
|Logo Yazılım
|61,90
|58,60
|5,63
Kaynak: AA
Etiketler: Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Pegasus, Tofaş, Ekonomi