Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 15,12 13,75 9,96 Ege Endüstri 572,00 533,20 7,28 ...

08.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:44
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima15,1213,759,96
Ege Endüstri572,00533,207,28
İpek Doğal Enerji9,108,507,06
Bursa Çimento3,563,336,91
Pegasus42,7040,286,01
Logo Yazılım64,4060,905,75
Kartonsan357,10338,005,65
Türk Traktör45,7843,405,48
Brisa7,537,165,17
Mavi Giyim38,5436,784,79
Good-Year3,793,634,41
Koza Madencilik10,4310,004,30
Çelebi68,9566,154,23
Türk Telekom7,026,744,15
Yataş6,035,794,15
Turkcell13,1512,653,95
İş Yatırım Menkul Değerler4,033,903,33
Aygaz9,839,533,15
Kordsa Teknik Tekstil9,909,603,13
İş Finansal Kiralama3,042,953,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ekonomi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Ekonomi
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:00: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor - Ekonomi 19:52: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Ekonomi 19:50: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor - Ekonomi 19:46: Ticaret Bakanı Pekcan, ticaret müşavirleriyle video konferans yöntemiyle görüştü - Ekonomi 19:30: DTÖ: Küresel ticarette düşüş yüzde 32'yi bulabilir - Ekonomi 18:07: Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:12: Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi