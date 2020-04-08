Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 15,12 13,75 9,96 Ege Endüstri 572,00 533,20 7,28 ...
08.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:44
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|15,12
|13,75
|9,96
|Ege Endüstri
|572,00
|533,20
|7,28
|İpek Doğal Enerji
|9,10
|8,50
|7,06
|Bursa Çimento
|3,56
|3,33
|6,91
|Pegasus
|42,70
|40,28
|6,01
|Logo Yazılım
|64,40
|60,90
|5,75
|Kartonsan
|357,10
|338,00
|5,65
|Türk Traktör
|45,78
|43,40
|5,48
|Brisa
|7,53
|7,16
|5,17
|Mavi Giyim
|38,54
|36,78
|4,79
|Good-Year
|3,79
|3,63
|4,41
|Koza Madencilik
|10,43
|10,00
|4,30
|Çelebi
|68,95
|66,15
|4,23
|Türk Telekom
|7,02
|6,74
|4,15
|Yataş
|6,03
|5,79
|4,15
|Turkcell
|13,15
|12,65
|3,95
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,03
|3,90
|3,33
|Aygaz
|9,83
|9,53
|3,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,90
|9,60
|3,13
|İş Finansal Kiralama
|3,04
|2,95
|3,05
Kaynak: AA
Etiketler: KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi