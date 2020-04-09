Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 8,86 8,06 9,93 Net Holding 1,62 1,48 9,46 ...
09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|8,86
|8,06
|9,93
|Net Holding
|1,62
|1,48
|9,46
|Pegasus
|46,68
|42,70
|9,32
|Garanti Bankası
|8,49
|7,87
|7,88
|İpek Doğal Enerji
|9,80
|9,10
|7,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,03
|1,89
|7,41
|Gözde Girişim
|3,24
|3,03
|6,93
|Akbank
|6,03
|5,65
|6,73
|İş Bankası (C)
|5,03
|4,75
|5,89
|Çelebi
|72,95
|68,95
|5,80
|Koza Madencilik
|10,99
|10,43
|5,37
|Eczacıbaşı İlaç
|4,52
|4,29
|5,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,92
|9,46
|4,86
|Karel Elektronik
|13,71
|13,13
|4,42
|Tüpraş
|94,90
|90,90
|4,40
|Şekerbank
|0,95
|0,91
|4,40
|T.S.K.B.
|0,97
|0,93
|4,30
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,44
|4,28
|Logo Yazılım
|67,15
|64,40
|4,27
|Halkbank
|5,25
|5,04
|4,17
Kaynak: AA
Etiketler: Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Net Holding, Pegasus, Ekonomi