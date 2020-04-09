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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 8,86 8,06 9,93 Net Holding 1,62 1,48 9,46 ...

09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann8,868,069,93
Net Holding1,621,489,46
Pegasus46,6842,709,32
Garanti Bankası8,497,877,88
İpek Doğal Enerji9,809,107,69
Yapı ve Kredi Bankası2,031,897,41
Gözde Girişim3,243,036,93
Akbank6,035,656,73
İş Bankası (C)5,034,755,89
Çelebi72,9568,955,80
Koza Madencilik10,9910,435,37
Eczacıbaşı İlaç4,524,295,36
Eczacıbaşı Yatırım9,929,464,86
Karel Elektronik13,7113,134,42
Tüpraş94,9090,904,40
Şekerbank0,950,914,40
T.S.K.B.0,970,934,30
Vakıflar Bankası4,634,444,28
Logo Yazılım67,1564,404,27
Halkbank5,255,044,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Net Holding, Pegasus, Ekonomi
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