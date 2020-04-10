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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,78 1,62 9,88 Pegasus 50,95 46,68 9,15 ...

10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding1,781,629,88
Pegasus50,9546,689,15
Çelebi79,1072,958,43
Gözde Girişim3,473,247,10
Gübre Fabrikaları15,2014,484,97
Güneş Sigorta2,342,244,46
Anadolu Hayat Emeklilik5,695,454,40
Şişe Cam4,614,424,30
Global Yatırım Holding2,882,773,97
Tümosan Motor ve Traktör5,104,923,66
Enka İnşaat6,506,283,50
İş Yatırım Menkul Değerler4,224,083,43
Doğuş Otomotiv7,717,473,21
TAV Havalimanları18,3617,813,09
Karel Elektronik14,1313,713,06
Aksigorta4,794,653,01
İş Finansal Kiralama3,153,062,94
Borusan Mannesmann9,118,862,82
Bim Mağazalar51,6550,502,28
Doğan Holding1,571,541,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Net Holding, Pegasus, Ekonomi
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