Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,78 1,62 9,88 Pegasus 50,95 46,68 9,15 ...
10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:46
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|1,78
|1,62
|9,88
|Pegasus
|50,95
|46,68
|9,15
|Çelebi
|79,10
|72,95
|8,43
|Gözde Girişim
|3,47
|3,24
|7,10
|Gübre Fabrikaları
|15,20
|14,48
|4,97
|Güneş Sigorta
|2,34
|2,24
|4,46
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,69
|5,45
|4,40
|Şişe Cam
|4,61
|4,42
|4,30
|Global Yatırım Holding
|2,88
|2,77
|3,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,10
|4,92
|3,66
|Enka İnşaat
|6,50
|6,28
|3,50
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,22
|4,08
|3,43
|Doğuş Otomotiv
|7,71
|7,47
|3,21
|TAV Havalimanları
|18,36
|17,81
|3,09
|Karel Elektronik
|14,13
|13,71
|3,06
|Aksigorta
|4,79
|4,65
|3,01
|İş Finansal Kiralama
|3,15
|3,06
|2,94
|Borusan Mannesmann
|9,11
|8,86
|2,82
|Bim Mağazalar
|51,65
|50,50
|2,28
|Doğan Holding
|1,57
|1,54
|1,83
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Net Holding, Pegasus, Ekonomi