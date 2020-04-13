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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 87,00 79,10 9,99 Pegasus 56,00 50,95 9,91 Gözde...

13.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:42
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi87,0079,109,99
Pegasus56,0050,959,91
Gözde Girişim3,813,479,80
Bizim Mağazaları10,359,578,15
Migros Ticaret25,8224,027,49
TAV Havalimanları19,5518,366,48
Klimasan Klima15,9715,046,18
Enka İnşaat6,876,505,69
Tat Gıda6,516,175,51
Global Yatırım Holding3,032,885,21
Halk GMYO1,301,244,84
Net Holding1,861,784,49
Türk Hava Yolları10,199,803,98
Aksigorta4,984,793,97
Kerevitaş Gıda3,473,343,89
Doğuş Otomotiv7,997,713,63
Türk Traktör49,7048,003,54
Odaş Elektrik1,481,433,50
Güneş Sigorta2,422,343,42
Şok Marketler9,339,062,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Ekonomi
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