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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 61,60 56,00 10,00 Çelebi 95,70 87,00 10,00 ...

14.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus61,6056,0010,00
Çelebi95,7087,0010,00
TAV Havalimanları21,5019,559,97
Bizim Mağazaları11,3810,359,95
Koza Altın73,5067,159,46
ASELSAN27,2824,949,38
İpek Doğal Enerji10,509,767,58
Türk Hava Yolları10,9010,196,97
Koç Holding16,1415,126,75
Arçelik16,0015,076,17
Gözde Girişim4,043,816,04
Koza Madencilik11,7011,085,60
T.S.K.B.1,020,975,15
Good-Year4,153,964,80
Tümosan Motor ve Traktör5,345,124,30
Vestel11,2510,833,88
Adana Çimento (A)8,047,753,74
Türk Traktör51,5549,703,72
Kordsa Teknik Tekstil10,6010,223,72
Ülker Bisküvi21,9821,263,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Koza, Ekonomi
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