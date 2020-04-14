Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 61,60 56,00 10,00 Çelebi 95,70 87,00 10,00 ...
14.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:54
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|61,60
|56,00
|10,00
|Çelebi
|95,70
|87,00
|10,00
|TAV Havalimanları
|21,50
|19,55
|9,97
|Bizim Mağazaları
|11,38
|10,35
|9,95
|Koza Altın
|73,50
|67,15
|9,46
|ASELSAN
|27,28
|24,94
|9,38
|İpek Doğal Enerji
|10,50
|9,76
|7,58
|Türk Hava Yolları
|10,90
|10,19
|6,97
|Koç Holding
|16,14
|15,12
|6,75
|Arçelik
|16,00
|15,07
|6,17
|Gözde Girişim
|4,04
|3,81
|6,04
|Koza Madencilik
|11,70
|11,08
|5,60
|T.S.K.B.
|1,02
|0,97
|5,15
|Good-Year
|4,15
|3,96
|4,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,34
|5,12
|4,30
|Vestel
|11,25
|10,83
|3,88
|Adana Çimento (A)
|8,04
|7,75
|3,74
|Türk Traktör
|51,55
|49,70
|3,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,60
|10,22
|3,72
|Ülker Bisküvi
|21,98
|21,26
|3,39
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Koza, Ekonomi