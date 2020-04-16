Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 11,04 10,04 9,96 Eczacıbaşı Yatırım 10,31 9,38 9,91...
16.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:46
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|11,04
|10,04
|9,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,31
|9,38
|9,91
|Selçuk Ecza Deposu
|7,67
|6,98
|9,89
|Eczacıbaşı İlaç
|4,80
|4,37
|9,84
|Hektaş
|11,69
|10,89
|7,35
|Reysaş GMYO
|6,35
|5,94
|6,90
|Adana Çimento (A)
|8,50
|8,00
|6,25
|Çemtaş
|6,50
|6,12
|6,21
|Torunlar GMYO
|2,23
|2,11
|5,69
|Güneş Sigorta
|2,53
|2,40
|5,42
|İş Yatrırım Menkul Değerler
|4,45
|4,23
|5,20
|Koza Madencilik
|11,63
|11,10
|4,77
|Özak GMYO
|2,43
|2,32
|4,74
|Gübre Fabrikaları
|14,75
|14,15
|4,24
|Soda Sanayii
|5,59
|5,38
|3,90
|İpek Doğal Enerji
|10,49
|10,12
|3,66
|Şişe Cam
|4,83
|4,67
|3,43
|Anadolu Cam
|3,35
|3,24
|3,40
|MLP Sağlık
|13,10
|12,67
|3,39
|Borusan Mannesmann
|8,66
|8,40
|3,10
Kaynak: AA
Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi