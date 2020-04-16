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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 11,04 10,04 9,96 Eczacıbaşı Yatırım 10,31 9,38 9,91...

16.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding11,0410,049,96
Eczacıbaşı Yatırım10,319,389,91
Selçuk Ecza Deposu7,676,989,89
Eczacıbaşı İlaç4,804,379,84
Hektaş11,6910,897,35
Reysaş GMYO6,355,946,90
Adana Çimento (A)8,508,006,25
Çemtaş6,506,126,21
Torunlar GMYO2,232,115,69
Güneş Sigorta2,532,405,42
İş Yatrırım Menkul Değerler4,454,235,20
Koza Madencilik11,6311,104,77
Özak GMYO2,432,324,74
Gübre Fabrikaları14,7514,154,24
Soda Sanayii5,595,383,90
İpek Doğal Enerji10,4910,123,66
Şişe Cam4,834,673,43
Anadolu Cam3,353,243,40
MLP Sağlık13,1012,673,39
Borusan Mannesmann8,668,403,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi
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