21 Şubat 2019, 19:05
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Borsada En Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 13,93 14,93 -6,70 Türk Telekom 5,23 5,46 -4,21 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 13,93 14,93 -6,70
Türk Telekom 5,23 5,46 -4,21
Enerjisa Enerji 5,58 5,69 -1,93
Arçelik 19,73 20,10 -1,84
Göltaş Çimento 11,81 12,00 -1,58
Trakya Cam 3,85 3,91 -1,53
Tofaş Oto. Fab. 20,18 20,46 -1,37
Enka İnşaat 4,92 4,98 -1,20
Net Holding 1,76 1,78 -1,12
Albaraka Türk 2,00 2,02 -0,99
İpek Doğal Enerji 4,77 4,80 -0,63
Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58
Fenerbahçe Futbol 7,11 7,15 -0,56
Koç Holding 17,62 17,70 -0,45
Petkim 5,50 5,52 -0,36
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 3,11 -0,32
Verusa Holding 18,58 18,61 -0,16
Halkbank 7,15 7,16 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA