13 Aralık 2018, 18:47
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Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.618 0,80 BIST SINAİ 108.382 2,06 BIST GIDA, İÇECEK 105.628 -0,35 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.618 0,80
BIST SINAİ 108.382 2,06
BIST GIDA, İÇECEK 105.628 -0,35
BIST TEKSTIL, DERİ 27.674 2,74
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.269 0,13
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.540 1,42
BIST TAŞ, TOPRAK 62.906 1,56
BIST METAL ANA 195.398 4,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.344 1,35
BIST MADENCİLİK 76.938 4,89
BIST HİZMETLER 72.130 0,37
BIST ELEKTRİK 3.172 0,88
BIST ULAŞTIRMA 151.192 0,69
BIST TURİZM 7.075 1,08
BIST TİCARET 203.882 0,40
BIST İLETİŞİM 29.632 -0,56
BIST SPOR 26.408 1,24
BIST İNŞAAT 71.392 2,66
BIST MALİ 97.824 1,56
BIST BANKA 112.458 1,19
BIST SİGORTA 272.072 0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.364 -0,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.211 2,75
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.228 -0,85
BIST TEKNOLOJİ 97.619 0,23
BIST BİLİŞİM 15.799 0,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.374 -0,64


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 18:47