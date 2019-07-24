Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.227 0,38 BIST SINAİ 117.172 1,17 BIST GIDA, İÇECEK 115.633 1,39 BIST TEKSTIL, DERİ 33.24.07.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|91.227
|0,38
|BIST SINAİ
|117.172
|1,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.633
|1,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.132
|1,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.280
|0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.691
|1,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.022
|0,28
|BIST METAL ANA
|197.834
|0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.712
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|74.626
|0,50
|BIST HİZMETLER
|76.410
|0,78
|BIST ELEKTRİK
|3.323
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|144.212
|-0,49
|BIST TURİZM
|6.757
|-0,17
|BIST TİCARET
|215.722
|1,58
|BIST İLETİŞİM
|33.218
|0,83
|BIST SPOR
|28.298
|-0,13
|BIST İNŞAAT
|88.488
|0,10
|BIST MALİ
|121.190
|0,58
|BIST BANKA
|149.403
|0,45
|BIST SİGORTA
|272.989
|-0,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.024
|3,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.722
|0,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.092
|0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|81.184
|0,63
|BIST BİLİŞİM
|21.228
|-0,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.183
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA