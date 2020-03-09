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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 123.962 -8,00 BIST SINAİ 127.078 -5,83 BIST GIDA, İÇECEK 136.948 -6,45 BIST TEKSTIL, DERİ 45.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ123.962-8,00
BIST SINAİ127.078-5,83
BIST GIDA, İÇECEK136.948-6,45
BIST TEKSTIL, DERİ45.046-9,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM77.237-7,69
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK100.892-4,32
BIST TAŞ, TOPRAK73.960-7,35
BIST METAL ANA227.403-5,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA170.223-6,04
BIST MADENCİLİK99.657-8,84
BIST HİZMETLER83.584-5,24
BIST ELEKTRİK4.692-4,93
BIST ULAŞTIRMA124.677-7,28
BIST TURİZM11.294-10,43
BIST TİCARET240.437-3,24
BIST İLETİŞİM35.062-6,18
BIST SPOR63.581-11,81
BIST İNŞAAT102.458-5,86
BIST MALİ117.348-6,06
BIST BANKA138.528-6,46
BIST SİGORTA383.051-3,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG61.842-10,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM84.596-5,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.38.752-7,21
BIST TEKNOLOJİ129.848-7,16
BIST BİLİŞİM40.661-7,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.76.582-6,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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