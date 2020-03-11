Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 114.135 -1,74 BIST SINAİ 120.920 -2,04 BIST GIDA, İÇECEK 132.634 0,12 BIST TEKSTIL, DERİ 40.

11.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:30
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ114.135-1,74
BIST SINAİ120.920-2,04
BIST GIDA, İÇECEK132.6340,12
BIST TEKSTIL, DERİ40.577-5,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM71.377-3,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK96.273-1,97
BIST TAŞ, TOPRAK69.456-1,96
BIST METAL ANA219.729-3,04
BIST METAL EŞYA, MAKİNA160.114-2,22
BIST MADENCİLİK91.964-1,05
BIST HİZMETLER82.3352,27
BIST ELEKTRİK4.167-5,42
BIST ULAŞTIRMA113.645-4,11
BIST TURİZM9.806-7,09
BIST TİCARET254.6157,63
BIST İLETİŞİM34.8822,24
BIST SPOR49.932-8,70
BIST İNŞAAT90.782-3,14
BIST MALİ114.074-1,01
BIST BANKA138.4260,55
BIST SİGORTA376.816-0,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG56.069-4,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM79.744-2,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.35.394-3,56
BIST TEKNOLOJİ119.989-0,89
BIST BİLİŞİM35.872-5,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.65.477-7,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Ekonomi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ekonomi
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı