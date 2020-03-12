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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.259 -9,53 BIST SINAİ 112.053 -7,33 BIST GIDA, İÇECEK 121.476 -8,41 BIST TEKSTIL, DERİ 35.

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ103.259-9,53
BIST SINAİ112.053-7,33
BIST GIDA, İÇECEK121.476-8,41
BIST TEKSTIL, DERİ35.278-13,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM62.368-12,62
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK90.083-6,43
BIST TAŞ, TOPRAK63.544-8,51
BIST METAL ANA207.902-5,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA146.756-8,34
BIST MADENCİLİK84.216-8,42
BIST HİZMETLER75.589-8,19
BIST ELEKTRİK3.772-9,49
BIST ULAŞTIRMA99.948-12,05
BIST TURİZM8.378-14,57
BIST TİCARET235.943-7,33
BIST İLETİŞİM32.820-5,91
BIST SPOR40.531-18,83
BIST İNŞAAT86.384-4,84
BIST MALİ105.020-7,94
BIST BANKA127.262-8,06
BIST SİGORTA363.581-3,51
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG47.605-15,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM74.060-7,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.451-11,14
BIST TEKNOLOJİ109.170-9,02
BIST BİLİŞİM30.764-14,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.55.077-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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