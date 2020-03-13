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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.416 2,09 BIST SINAİ 113.976 1,72 BIST GIDA, İÇECEK 125.056 2,95 BIST TEKSTIL, DERİ 36.

13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ105.4162,09
BIST SINAİ113.9761,72
BIST GIDA, İÇECEK125.0562,95
BIST TEKSTIL, DERİ36.7704,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM65.2114,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK92.4712,65
BIST TAŞ, TOPRAK65.0702,40
BIST METAL ANA208.5510,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA146.027-0,50
BIST MADENCİLİK88.3204,87
BIST HİZMETLER75.7700,24
BIST ELEKTRİK3.9604,98
BIST ULAŞTIRMA107.9057,96
BIST TURİZM8.7344,25
BIST TİCARET229.592-2,69
BIST İLETİŞİM32.239-1,77
BIST SPOR42.4154,65
BIST İNŞAAT92.5437,13
BIST MALİ109.0333,82
BIST BANKA131.9763,70
BIST SİGORTA353.817-2,69
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG51.5148,21
BIST HOLDİNG VE YATIRIM77.2364,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.9404,73
BIST TEKNOLOJİ112.5663,11
BIST BİLİŞİM30.573-0,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.9176,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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