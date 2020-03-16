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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 97.800 -7,22 BIST SINAİ 104.471 -8,34 BIST GIDA, İÇECEK 113.689 -9,09 BIST TEKSTIL, DERİ 33.

16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ97.800-7,22
BIST SINAİ104.471-8,34
BIST GIDA, İÇECEK113.689-9,09
BIST TEKSTIL, DERİ33.340-9,33
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM60.499-7,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK85.013-8,07
BIST TAŞ, TOPRAK59.511-8,54
BIST METAL ANA193.320-7,30
BIST METAL EŞYA, MAKİNA133.019-8,91
BIST MADENCİLİK79.561-9,92
BIST HİZMETLER70.376-7,12
BIST ELEKTRİK3.773-4,73
BIST ULAŞTIRMA97.179-9,94
BIST TURİZM7.898-9,57
BIST TİCARET212.520-7,44
BIST İLETİŞİM30.415-5,66
BIST SPOR38.273-9,77
BIST İNŞAAT87.732-5,20
BIST MALİ100.031-8,26
BIST BANKA121.016-8,30
BIST SİGORTA329.173-6,97
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG49.230-4,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.503-8,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.671-6,89
BIST TEKNOLOJİ101.533-9,80
BIST BİLİŞİM27.726-9,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.56.076-4,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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