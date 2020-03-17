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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.687 -5,23 BIST SINAİ 100.385 -3,91 BIST GIDA, İÇECEK 108.495 -4,57 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ92.687-5,23
BIST SINAİ100.385-3,91
BIST GIDA, İÇECEK108.495-4,57
BIST TEKSTIL, DERİ32.180-3,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM59.513-1,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK80.567-5,23
BIST TAŞ, TOPRAK56.480-5,09
BIST METAL ANA190.730-1,34
BIST METAL EŞYA, MAKİNA126.802-4,67
BIST MADENCİLİK76.307-4,09
BIST HİZMETLER69.153-1,74
BIST ELEKTRİK3.654-3,16
BIST ULAŞTIRMA92.658-4,65
BIST TURİZM7.412-6,16
BIST TİCARET204.418-3,81
BIST İLETİŞİM31.4883,53
BIST SPOR36.097-5,69
BIST İNŞAAT88.2510,59
BIST MALİ100.2710,24
BIST BANKA123.9052,39
BIST SİGORTA316.393-3,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG52.1235,88
BIST HOLDİNG VE YATIRIM68.739-2,50
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.675-3,25
BIST TEKNOLOJİ97.444-4,03
BIST BİLİŞİM26.666-3,82
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.6514,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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