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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.241 -0,50 BIST SINAİ 98.935 0,10 BIST GIDA, İÇECEK 110.199 2,68 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ92.241-0,50
BIST SINAİ98.9350,10
BIST GIDA, İÇECEK110.1992,68
BIST TEKSTIL, DERİ30.455-2,47
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM56.277-2,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK77.625-0,66
BIST TAŞ, TOPRAK58.8670,63
BIST METAL ANA196.3241,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA117.622-3,10
BIST MADENCİLİK75.1761,29
BIST HİZMETLER70.5280,69
BIST ELEKTRİK3.606-1,56
BIST ULAŞTIRMA89.288-1,24
BIST TURİZM7.025-2,64
BIST TİCARET225.5904,60
BIST İLETİŞİM30.316-1,94
BIST SPOR32.108-7,56
BIST İNŞAAT86.988-1,82
BIST MALİ96.065-1,41
BIST BANKA115.575-3,25
BIST SİGORTA301.531-2,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG60.4779,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM67.7581,01
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.9421,00
BIST TEKNOLOJİ94.260-2,07
BIST BİLİŞİM26.3370,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.66.2737,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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