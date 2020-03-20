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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.187 3,19 BIST SINAİ 101.108 2,20 BIST GIDA, İÇECEK 113.196 2,72 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ95.1873,19
BIST SINAİ101.1082,20
BIST GIDA, İÇECEK113.1962,72
BIST TEKSTIL, DERİ31.1442,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM57.9803,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK79.6252,58
BIST TAŞ, TOPRAK59.0090,24
BIST METAL ANA200.6282,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA120.4502,40
BIST MADENCİLİK75.5010,43
BIST HİZMETLER71.4561,32
BIST ELEKTRİK3.6511,24
BIST ULAŞTIRMA90.0960,91
BIST TURİZM7.2493,19
BIST TİCARET220.711-2,16
BIST İLETİŞİM32.3496,71
BIST SPOR31.358-2,33
BIST İNŞAAT88.2621,47
BIST MALİ95.629-0,45
BIST BANKA114.334-1,07
BIST SİGORTA308.1062,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG64.0615,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM67.630-0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.2401,00
BIST TEKNOLOJİ96.3202,19
BIST BİLİŞİM27.4534,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.63.790-3,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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