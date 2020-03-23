Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.910 0,76 BIST SINAİ 99.348 -1,74 BIST GIDA, İÇECEK 113.305 0,10 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
23.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.910
|0,76
|BIST SINAİ
|99.348
|-1,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.305
|0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.177
|-3,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|58.114
|0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|79.767
|0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.614
|-4,06
|BIST METAL ANA
|193.469
|-3,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.358
|-4,23
|BIST MADENCİLİK
|77.378
|2,49
|BIST HİZMETLER
|73.165
|2,39
|BIST ELEKTRİK
|3.529
|-3,33
|BIST ULAŞTIRMA
|86.461
|-4,04
|BIST TURİZM
|6.840
|-5,64
|BIST TİCARET
|231.078
|4,70
|BIST İLETİŞİM
|33.489
|3,52
|BIST SPOR
|29.236
|-6,77
|BIST İNŞAAT
|90.117
|2,10
|BIST MALİ
|91.402
|-4,42
|BIST BANKA
|107.643
|-5,85
|BIST SİGORTA
|309.189
|0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.200
|-7,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|65.915
|-2,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.296
|-3,12
|BIST TEKNOLOJİ
|95.766
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|28.895
|5,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.974
|-13,82
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi