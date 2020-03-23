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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.910 0,76 BIST SINAİ 99.348 -1,74 BIST GIDA, İÇECEK 113.305 0,10 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

23.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:54
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ95.9100,76
BIST SINAİ99.348-1,74
BIST GIDA, İÇECEK113.3050,10
BIST TEKSTIL, DERİ30.177-3,10
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM58.1140,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK79.7670,18
BIST TAŞ, TOPRAK56.614-4,06
BIST METAL ANA193.469-3,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA115.358-4,23
BIST MADENCİLİK77.3782,49
BIST HİZMETLER73.1652,39
BIST ELEKTRİK3.529-3,33
BIST ULAŞTIRMA86.461-4,04
BIST TURİZM6.840-5,64
BIST TİCARET231.0784,70
BIST İLETİŞİM33.4893,52
BIST SPOR29.236-6,77
BIST İNŞAAT90.1172,10
BIST MALİ91.402-4,42
BIST BANKA107.643-5,85
BIST SİGORTA309.1890,35
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG59.200-7,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM65.915-2,54
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.296-3,12
BIST TEKNOLOJİ95.766-0,58
BIST BİLİŞİM28.8955,25
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.54.974-13,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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