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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.678 8,10 BIST SINAİ 105.783 6,48 BIST GIDA, İÇECEK 119.175 5,18 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

24.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:04
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ103.6788,10
BIST SINAİ105.7836,48
BIST GIDA, İÇECEK119.1755,18
BIST TEKSTIL, DERİ32.4337,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM62.6527,81
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK85.1686,77
BIST TAŞ, TOPRAK59.8735,76
BIST METAL ANA204.7975,86
BIST METAL EŞYA, MAKİNA123.1176,73
BIST MADENCİLİK85.0609,93
BIST HİZMETLER75.8543,68
BIST ELEKTRİK3.7576,44
BIST ULAŞTIRMA93.2557,86
BIST TURİZM7.2145,47
BIST TİCARET239.2923,55
BIST İLETİŞİM33.8130,97
BIST SPOR32.0179,51
BIST İNŞAAT93.0983,31
BIST MALİ98.0057,22
BIST BANKA116.0887,84
BIST SİGORTA330.3356,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG63.9558,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.0666,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.4897,49
BIST TEKNOLOJİ105.1679,82
BIST BİLİŞİM31.7379,84
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.59.2497,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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