Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.678 8,10 BIST SINAİ 105.783 6,48 BIST GIDA, İÇECEK 119.175 5,18 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
24.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:04
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.678
|8,10
|BIST SINAİ
|105.783
|6,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.175
|5,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.433
|7,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.652
|7,81
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|85.168
|6,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.873
|5,76
|BIST METAL ANA
|204.797
|5,86
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.117
|6,73
|BIST MADENCİLİK
|85.060
|9,93
|BIST HİZMETLER
|75.854
|3,68
|BIST ELEKTRİK
|3.757
|6,44
|BIST ULAŞTIRMA
|93.255
|7,86
|BIST TURİZM
|7.214
|5,47
|BIST TİCARET
|239.292
|3,55
|BIST İLETİŞİM
|33.813
|0,97
|BIST SPOR
|32.017
|9,51
|BIST İNŞAAT
|93.098
|3,31
|BIST MALİ
|98.005
|7,22
|BIST BANKA
|116.088
|7,84
|BIST SİGORTA
|330.335
|6,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|63.955
|8,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.066
|6,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.489
|7,49
|BIST TEKNOLOJİ
|105.167
|9,82
|BIST BİLİŞİM
|31.737
|9,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|59.249
|7,78
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi