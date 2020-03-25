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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.722 4,87 BIST SINAİ 106.513 0,69 BIST GIDA, İÇECEK 122.187 2,53 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

25.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ108.7224,87
BIST SINAİ106.5130,69
BIST GIDA, İÇECEK122.1872,53
BIST TEKSTIL, DERİ32.8781,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM65.0993,91
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK87.3362,55
BIST TAŞ, TOPRAK60.6541,30
BIST METAL ANA199.089-2,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA122.039-0,88
BIST MADENCİLİK89.1634,82
BIST HİZMETLER75.657-0,26
BIST ELEKTRİK3.7750,49
BIST ULAŞTIRMA99.1416,31
BIST TURİZM7.2871,01
BIST TİCARET235.124-1,74
BIST İLETİŞİM33.218-1,76
BIST SPOR34.8498,84
BIST İNŞAAT91.091-2,16
BIST MALİ97.436-0,58
BIST BANKA114.188-1,64
BIST SİGORTA322.620-2,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG61.875-3,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.9951,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.479-0,03
BIST TEKNOLOJİ109.2553,89
BIST BİLİŞİM33.9366,93
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.429-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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