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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.029 5,80 BIST SINAİ 108.833 2,18 BIST GIDA, İÇECEK 122.025 -0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 34.

26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ115.0295,80
BIST SINAİ108.8332,18
BIST GIDA, İÇECEK122.025-0,13
BIST TEKSTIL, DERİ34.1633,91
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM68.9005,84
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK89.8312,86
BIST TAŞ, TOPRAK62.8743,66
BIST METAL ANA199.4530,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA125.5232,86
BIST MADENCİLİK95.5567,17
BIST HİZMETLER77.9313,01
BIST ELEKTRİK3.8872,97
BIST ULAŞTIRMA105.3486,26
BIST TURİZM7.7866,85
BIST TİCARET238.1361,28
BIST İLETİŞİM34.4893,82
BIST SPOR38.1339,42
BIST İNŞAAT92.1731,19
BIST MALİ100.9533,61
BIST BANKA118.3443,64
BIST SİGORTA320.736-0,58
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG62.3110,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM73.9664,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.4062,94
BIST TEKNOLOJİ113.9464,29
BIST BİLİŞİM36.0186,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.59.0161,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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