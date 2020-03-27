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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.605 -1,24 BIST SINAİ 105.449 -3,11 BIST GIDA, İÇECEK 117.023 -4,10 BIST TEKSTIL, DERİ 33.

27.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:34
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ113.605-1,24
BIST SINAİ105.449-3,11
BIST GIDA, İÇECEK117.023-4,10
BIST TEKSTIL, DERİ33.983-0,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM69.5430,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK87.300-2,82
BIST TAŞ, TOPRAK61.496-2,19
BIST METAL ANA192.318-3,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA123.514-1,60
BIST MADENCİLİK89.122-6,73
BIST HİZMETLER74.722-4,12
BIST ELEKTRİK3.639-6,39
BIST ULAŞTIRMA103.996-1,28
BIST TURİZM7.690-1,24
BIST TİCARET230.567-3,18
BIST İLETİŞİM31.987-7,25
BIST SPOR40.5106,23
BIST İNŞAAT89.281-3,14
BIST MALİ97.908-3,02
BIST BANKA115.236-2,63
BIST SİGORTA311.251-2,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG58.091-6,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM71.033-3,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.733-2,08
BIST TEKNOLOJİ108.867-4,46
BIST BİLİŞİM34.609-3,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.56.323-4,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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