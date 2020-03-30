Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.205 1,41 BIST SINAİ 105.958 0,48 BIST GIDA, İÇECEK 117.520 0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 34.
30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.205
|1,41
|BIST SINAİ
|105.958
|0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.520
|0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.302
|0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.430
|4,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|87.106
|-0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.605
|1,80
|BIST METAL ANA
|195.127
|1,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.803
|-0,58
|BIST MADENCİLİK
|89.500
|0,42
|BIST HİZMETLER
|74.355
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|3.692
|1,47
|BIST ULAŞTIRMA
|101.094
|-2,79
|BIST TURİZM
|7.951
|3,40
|BIST TİCARET
|230.280
|-0,12
|BIST İLETİŞİM
|31.815
|-0,54
|BIST SPOR
|41.825
|3,24
|BIST İNŞAAT
|89.918
|0,71
|BIST MALİ
|97.959
|0,05
|BIST BANKA
|115.886
|0,56
|BIST SİGORTA
|313.323
|0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|57.737
|-0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.105
|-1,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.140
|1,28
|BIST TEKNOLOJİ
|108.889
|0,02
|BIST BİLİŞİM
|34.230
|-1,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.685
|-2,91
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi