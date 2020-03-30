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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.205 1,41 BIST SINAİ 105.958 0,48 BIST GIDA, İÇECEK 117.520 0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 34.

30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ115.2051,41
BIST SINAİ105.9580,48
BIST GIDA, İÇECEK117.5200,43
BIST TEKSTIL, DERİ34.3020,94
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM72.4304,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK87.106-0,22
BIST TAŞ, TOPRAK62.6051,80
BIST METAL ANA195.1271,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA122.803-0,58
BIST MADENCİLİK89.5000,42
BIST HİZMETLER74.355-0,49
BIST ELEKTRİK3.6921,47
BIST ULAŞTIRMA101.094-2,79
BIST TURİZM7.9513,40
BIST TİCARET230.280-0,12
BIST İLETİŞİM31.815-0,54
BIST SPOR41.8253,24
BIST İNŞAAT89.9180,71
BIST MALİ97.9590,05
BIST BANKA115.8860,56
BIST SİGORTA313.3230,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG57.737-0,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.105-1,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.1401,28
BIST TEKNOLOJİ108.8890,02
BIST BİLİŞİM34.230-1,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.54.685-2,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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