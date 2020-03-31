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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 122.502 6,33 BIST SINAİ 108.216 2,13 BIST GIDA, İÇECEK 119.526 1,71 BIST TEKSTIL, DERİ 35.

31.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:42
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ122.5026,33
BIST SINAİ108.2162,13
BIST GIDA, İÇECEK119.5261,71
BIST TEKSTIL, DERİ35.8724,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM76.8496,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK89.2012,40
BIST TAŞ, TOPRAK64.9953,82
BIST METAL ANA197.2891,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA126.1122,69
BIST MADENCİLİK90.1390,71
BIST HİZMETLER75.7991,94
BIST ELEKTRİK3.8905,34
BIST ULAŞTIRMA106.3615,21
BIST TURİZM8.6178,37
BIST TİCARET231.0830,35
BIST İLETİŞİM31.692-0,39
BIST SPOR45.0377,68
BIST İNŞAAT97.4218,34
BIST MALİ100.1842,27
BIST BANKA117.5601,44
BIST SİGORTA323.7593,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG60.7975,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM72.3443,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.33.3843,87
BIST TEKNOLOJİ111.5972,49
BIST BİLİŞİM35.8124,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.8777,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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