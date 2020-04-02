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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.443 -1,38 BIST SINAİ 110.715 1,31 BIST GIDA, İÇECEK 120.859 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 35.

02.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:48
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ117.443-1,38
BIST SINAİ110.7151,31
BIST GIDA, İÇECEK120.8590,46
BIST TEKSTIL, DERİ35.895-0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM75.533-1,16
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK94.2523,68
BIST TAŞ, TOPRAK65.5970,41
BIST METAL ANA200.703-0,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA127.6941,43
BIST MADENCİLİK88.7511,62
BIST HİZMETLER75.719-0,15
BIST ELEKTRİK3.7751,19
BIST ULAŞTIRMA105.008-1,18
BIST TURİZM8.978-1,97
BIST TİCARET233.629-0,07
BIST İLETİŞİM31.9521,55
BIST SPOR43.659-8,53
BIST İNŞAAT92.787-2,37
BIST MALİ97.918-0,45
BIST BANKA113.302-1,19
BIST SİGORTA316.595-1,58
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG60.383-4,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM71.9241,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.33.484-0,37
BIST TEKNOLOJİ109.1040,71
BIST BİLİŞİM34.787-0,22
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.039-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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