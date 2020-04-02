Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.443 -1,38 BIST SINAİ 110.715 1,31 BIST GIDA, İÇECEK 120.859 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 35.
02.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|117.443
|-1,38
|BIST SINAİ
|110.715
|1,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.859
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.895
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|75.533
|-1,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|94.252
|3,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.597
|0,41
|BIST METAL ANA
|200.703
|-0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|127.694
|1,43
|BIST MADENCİLİK
|88.751
|1,62
|BIST HİZMETLER
|75.719
|-0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.775
|1,19
|BIST ULAŞTIRMA
|105.008
|-1,18
|BIST TURİZM
|8.978
|-1,97
|BIST TİCARET
|233.629
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|31.952
|1,55
|BIST SPOR
|43.659
|-8,53
|BIST İNŞAAT
|92.787
|-2,37
|BIST MALİ
|97.918
|-0,45
|BIST BANKA
|113.302
|-1,19
|BIST SİGORTA
|316.595
|-1,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.383
|-4,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|71.924
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.484
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|109.104
|0,71
|BIST BİLİŞİM
|34.787
|-0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.039
|-1,09
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi